В Челябинской области пересчитают размер единого пособия на детей

Выплату увеличат с 1 января 2024 года

В России 2024 год объявлен Годом семьи. В среду, 6 декабря, в прямом эфире Центра управления регионом и. о. управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов рассказал южноуральцам о самой популярной социальной выплате — едином пособии на детей.

— Владимир Николаевич, пожалуй, самой популярной выплатой на сегодняшний день остается единое пособие на детей. Много семей его получают?

— С начала 2023 года мы выплачиваем его на 256 тысяч детей и почти девяти тысячам беременных женщин. Размер пособия зависит от финансового положения семьи и составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка или для трудоспособного населения, то есть от 7 070 до 14 140 рублей на детей и от 7 483 до 14 966 рублей для беременных женщин.

— На портале Соцфонда сказано, что эти выплаты оформляются в формате социального казначейства, — это как?

— Это значит, что гражданин должен подать заявление — в электронном виде или лично. А все остальные документы фонд получит самостоятельно по системе межведомственного взаимодействия.

— На каком сроке женщина должна встать на учет в консультации, чтобы иметь право на пособие?

— Единое пособие может оформить беременная женщина, которая встала на учет в ранние сроки. Срок беременности должен составлять от 6 недель, встать на учет женщина должна в первые 12 недель беременности. Ежемесячный доход на человека в семье не должен превышать региональный прожиточный минимум на душу населения, а собственность семьи должна соответствовать установленным критериям. Подать заявление о назначении пособия женщина может после наступления срока беременности 12 недель.

Оформить единое пособие могут только беременные женщины, которые имеют гражданство РФ и постоянно проживают на территории страны.

— А если женщина встанет на учет в частной клинике, она сможет оформить пособия?

— Да, конечно. Не имеет значения, где наблюдается женщина — в государственной поликлинике или в частном медицинском центре. Единое пособие может быть назначено каждой будущей маме при соблюдении определенных критериев, которые я назвал.

— Как изменится размер пособия в 2024 году?

— С 1 января 2024 года будут автоматически пересмотрены размеры выплат по линии Соцфонда, которые зависят от величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Например, с 1 января подрастет размер единого пособия (в том числе и у тех, кто его получает: это произойдет автоматически, никуда обращаться не нужно). Размер единого пособия на детей будет составлять от 7 353 до 14 706 рублей. Размер единого пособия для беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности, будет составлять от 7 782 до 15 564 рублей.

С 1 февраля 2024 года подрастет величина материнского капитала. В 2024 году индексация прогнозируется на уровне 7,5%.

Кроме того, с 1 февраля 2024 года традиционно подрастут выплаты, которые зависят от величины МРОТ. Такая индексация производится ежегодно.

— А график выплат?

— В следующем году график перечисления пособий и выплат останется прежним для жителей Челябинской области.

• 3-го числа каждого месяца за предыдущий перечисляется на счета в банках: единое пособие, пособие на ребенка военнослужащего, проходящего срочную службу по призыву, ежемесячное пособие по уходу за ребенком (до 1,5 лет) для неработающих граждан, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

• 5-го числа каждого месяца перечисляется ежемесячная выплата из маткапитала.

• До 8-го числа каждого месяца — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет трудоустроенным родителям. Если день выплаты приходится на выходной или праздничный день, то выплата пособия производится в предшествующий рабочий день.

Доставка пособий через почтовые отделения осуществляется по графику «Почты России» — с 4-го по 24-е число.

— Когда подавать заявление для продления единого пособия на 2024 год?

— Единое пособие на детей до 17 лет назначается на 12 месяцев. Заявление для продления выплаты можно подать в последний месяц периода, на который она назначена. При обращении за пособием впервые в январе 2023 года, продление можно оформлять в декабре 2023-го. При этом назначено пособие будет со следующего месяца — с января 2024-го.

Заявление будет рассмотрено в течение 10 рабочих дней. Уведомление также поступит в личный кабинет на портале госуслуг. Порядок и условия оформления единого пособия не меняются.

— При обращении за пособием в декабре 2023 года, каким будет расчетный период?

— С ноября 2022 по октябрь 2023 года включительно. При подаче заявления в январе 2024 года пособие тоже будет назначено с начала года. Но расчетный период при этом изменится — с декабря 2022 по ноябрь 2023 года включительно. Это может быть важно для расчета среднедушевого дохода.

— Нам написала одна из мам, получающих эту выплату. Женщина переоформила единое пособие на детей — ей утвердили другую сумму, хотя доход, по ее словам, не изменился.

— При переоформлении пособия расчетный период, который берется для оценки комплексной нуждаемости семьи, меняется. Заново проводится оценка нуждаемости семьи: проверяется среднедушевой доход в расчетном периоде, оценивается состав имущества членов семьи на дату обращения, рассматриваются объективные причины нулевого дохода.

Возможно, в доходах семьи произошли какие-то изменения или поменялось имущество. В любом случае разбираться необходимо с учетом персональных данных. Поэтому я рекомендую обратиться лично в клиентскую службу ОСФР либо направить письменное обращение через онлайн-приемную на сайте СФР.

Напомню, что за консультацией южноуральцы могут обратиться и по телефону единого контакт-центра Соцфонда 8-800-100-00-01.

Также в помощь родителям на официальном сайте фонда создан специальный раздел «Семьям с детьми», в котором есть вся необходимая информация о порядке и условиях назначения выплат.

— В 2024 году при одновременном переоформлении единого пособия на всех детей оно не пойдет в доход?

— Да, все верно. Суммы единого пособия за прошлые периоды на детей, на которых подается заявление, не учитываются в доход семьи. Обращаю внимание — одно заявление подается, например, сразу на двух или трех детей. Такое правило действует в этом году, это правило будет применяться и в 2024 году.

— А алименты считают как доход при оформлении пособия?

— Да, конечно. Информацию об алиментах женщине необходимо указать в заявлении.

— Какие пособия для семей сейчас доступны онлайн, а какие нужно оформлять в отделении Соцфонда?

— Все пособия, выплаты для семей с детьми и беременных женщин южноуральцы могут оформить не выходя из дома, через портал госуслуг. Таких родителей большинство — единое пособие, например, в электронном виде оформляет более 89% южноуральцев. При этом, если человеку удобнее всего подать заявление лично, то он может прийти в любую клиентскую службу Отделения СФР по Челябинской области или МФЦ.