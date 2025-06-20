Новое производство кондитерских изделий появится на Южном Урале

Проект представили на ПМЭФ‑2025

В Челябинской области построят завод по производству тортов и пирожных. Соглашение об этом на ПМЭФ-2025 подписали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и гендиректор компании «Хлебпром» Ярослав Шадыря, сообщает правительство региона.



В предприятие инвестируют 2,5 миллиарда рублей. Оно способно выпускать до 1,5 тысячи тонн тортов и пирожных в месяц. Проект планируют реализовать с 2026 по 2028 год.



Производство будет оснащено передовым оборудованием, что не только увеличит объемы, но и разнообразит ассортимент. Ожидается, что запуск предприятия создаст около 1700 новых рабочих мест.



Автор: Дарья Давтян