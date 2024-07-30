На Южном Урале тестируют умный мониторинг артериального давления

Аппарат сам напоминает о времени измерений и передает показания лечащему врачу

Районная больница села Долгодеревенского стала пилотной площадкой для тестирования умного мониторинга артериального давления, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

В клинике появился тонометр с голосовым помощником, который напоминает о необходимости измерения давления и озвучивает результаты.

Самое главное — данные измерений передаются в специальное приложение, где их видит врач.

Если пациент не хочет устанавливать приложение на телефон, можно использовать роботизированный обзвон в заранее согласованные дни и часы.

«Быть площадкой для пилотных проектов — это одними из первых испробовать на себе новинки медицины. Мы уже используем искусственный интеллект в колоноскопии, выездные специалисты применяют электрокардиограф, который самостоятельно описывает ЭКГ. Эти проекты у нас тестировались, а теперь — полноценно встроены в работу. Умный мониторинг уже получил хороший отклик от пациентов. Лично я вижу его будущее в каждой современной семье. В условиях постоянного дефицита времени иметь дистанционную связь с врачом — бесценно», — говорит и. о. главного врача районной больницы села Долгодеревенского Дмитрий Киреев.

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Елена Мансурова отмечает, что болезни сердечно-сосудистой системы молодеют. Врачи рекомендуют всем людям старше 30 лет регулярно отслеживать показатели давления.

Чтобы стать участником пилотного проекта, обратитесь к своему участковому терапевту. Врач зарегистрирует вас в программе и, если у вас нет собственного тонометра, выдаст аппарат на время мониторинга.

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