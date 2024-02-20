Разное давление на руках: какой показатель верен

Как правильно измерить давление

Сегодня почти в каждом доме есть тонометр, и часто это усовершенствованные модели, которые посредством нажатия одной кнопки выдают результат. Однако и в эксплуатации таких современных приборов люди делают ошибки и получают неправильные показатели артериального давления.

«Многие неправильно измеряют давление. Особенно когда повторно делают это на той же руке в течение короткого времени. Так измерять давление или брать среднее арифметическое нескольких показателей будет ошибкой, поскольку из-за сокращения артерии на руке все последующие замеры покажут более высокое давление, чем на самом деле», — объясняет заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Контроль давления нужно осуществлять в одно и то же время. Делать это в спокойном состоянии, один раз на одной руке.

«Если появились сомнения в корректности показаний тонометра, нужно подождать полчаса перед повторным замером на той же руке или надеть манжету на вторую руку, но в этом случае нужно считать правильным более высокое давление», — отмечает доктор.

При измерениях давления рука с манжетой должна опираться на поверхность, манжета должна быть надета на голую руку — нельзя надевать манжету на рукав.

«Не надо измерять давление, если вы резко сменили положение тела: например, встали после сна или пересели. Еще на показатели могут повлиять прием пищи и длительное стояние в одном положении», — сообщает Максим Угнивенко.

Заметив изменения в своем давлении, заведите «дневник давления», в котором вы будете фиксировать данные ежедневных замеров. Их потом покажите врачу. Это поможет в установлении диагноза и подборе терапии.