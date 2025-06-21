На Южном Урале стартовал Всероссийский Бажовский фестиваль

На нем собрались более 2,5 тысячи участников

В селе Демарино Пластовского района Челябинской области стартовал 31-й Всероссийский Бажовский фестиваль. На него приехали больше 2,5 тысячи мастеров, фольклористов и артистов. Отрыли фестиваль общественный деятель Ирина Текслер, министр культуры Алексей Бетехтин и глава Управления культуры Бухарской области Шерзод Тилавов, передает корреспондент ИА «Первое областное».





Дождь не стал помехой для гостей и участников Бажовки, они запаслись зонтами и дождевиками, чтобы послушать фольклорные ансамбли из Казани, Кургана и Москвы.

«Мы рады всех приветствовать на нашей гостеприимной уральской земле. К нам приехали гости из солнечного Узбекистана и разных регионов России. Мы уверены, что устроим яркое, незабывающееся зрелище», — сказала общественный деятель Ирина Текслер на открытии фестиваля.

В этом году на Бажовку прибыла делегация из солнечного Узбекистана, гостей впечатлил масштаб мероприятия. Начальник Управления культуры Бухарской области Шерзод Тилавов пообещал привезти в следующем году их местные творческие коллективы.

«Поляну мы выбирали на вырост, она может принять до 100 тысяч гостей. В прошлом году рекорд был 65 тысяч человек. Главное - это дух фестиваля, дождь не помеха для сильных духом людей», — сказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.





Площадки на фестивале разнообразные, впервые сюда приехала делегация мастеров из Тульской области. Они представляют ремесла своего региона: белевское кружево, лоскутное шитье и игрушки. Туляки пообещали, что в следующем году приедут с мастер-классами.





На Бажовке плетут лапти, делают игрушки, угощают самогоном, кстати, безалкогольным и учат правильно париться в бане. Кормят гостей национальными блюдами, в том числе уральской горнозаводской костровой похлебкой. На семейной площадке «Веретень» фольклористы-сказители из Сысерти и Тюмени проводят мастер-классы.





Напомним, в 2024 году Челябинская область заключила соглашения с двумя регионами Узбекистана, в рамках которых будут создаваться условия для взаимной торговли, развития промышленности и сельского хозяйства, а также науки, образования, культуры, туризма и здравоохранения.