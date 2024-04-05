На Южном Урале спасатели продолжают расчищать русла вышедших из берегов рек

В некоторых территориях уровень воды понизился

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К вечеру пятницы, 5 апреля, в ряде подтопленных населенных пунктов наблюдается снижение уровня воды, сообщает ГУ МЧС Челябинской области.

«Сейчас подразделения областного главка МЧС, специалисты Уральского учебного спасательного центра вместе с коллегами по РСЧС продолжают очистку русел рек, укрепление береговой линии, подворовые обходы», — замечают в пресс-службе.

По словам специалистов, негативные последствия паводка удалось снизить благодаря своевременной подготовке. На промерзших реках лед заранее пилили и взрывали, но все же дружная весна и большие запасы снега привели к подтоплению территорий.

Трагических инцидентов во время паводка нет, так как людей вовремя информируют об угрозе и эвакуируют в безопасное место.

На видео житель Варны, где в зону подтопления попало около полусотни дворов и огородов, благодарит за помощь спасателей. А еще — власти, которые в прошлом году укрепили плотину на реке Нижний Тогузак. В паводок плотина выстояла и сдержала основной поток воды.



Ранее губернатор Алексей Текслер распорядился помочь всем пострадавшим от паводка южноуральцам.