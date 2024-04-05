К вечеру пятницы, 5 апреля, в ряде подтопленных населенных пунктов наблюдается снижение уровня воды, сообщает ГУ МЧС Челябинской области.
«Сейчас подразделения областного главка МЧС, специалисты Уральского учебного спасательного центра вместе с коллегами по РСЧС продолжают очистку русел рек, укрепление береговой линии, подворовые обходы», — замечают в пресс-службе.
По словам специалистов, негативные последствия паводка удалось снизить благодаря своевременной подготовке. На промерзших реках лед заранее пилили и взрывали, но все же дружная весна и большие запасы снега привели к подтоплению территорий.
Трагических инцидентов во время паводка нет, так как людей вовремя информируют об угрозе и эвакуируют в безопасное место.
На видео житель Варны, где в зону подтопления попало около полусотни дворов и огородов, благодарит за помощь спасателей. А еще — власти, которые в прошлом году укрепили плотину на реке Нижний Тогузак. В паводок плотина выстояла и сдержала основной поток воды.
Ранее губернатор Алексей Текслер распорядился помочь всем пострадавшим от паводка южноуральцам.