Ассоциация «Южный Урал без наркотиков», объединяющая ведущие реабилитационные центры региона, празднует десятилетие. На юбилейном вечере было объявлено о создании Антинаркотического ресурсного центра, который систематизирует работу по борьбе с зависимостями на территории Челябинской области, сообщает пресс-служба ассоциации.
За 10 лет ассоциация превратилась в один из наиболее профессиональных и устойчивых институтов гражданского общества, работающих с людьми, столкнувшимися с зависимостями.
В состав ассоциации сегодня входят четыре центра: «Крылья 21», «Спарта 74», «Вершина» и «Гарант». Более 3,5 тысячи человек уже прошли курсы социальной адаптации и реабилитации в этих центрах. Около 45% участников достигли устойчивой ремиссии, успешно социализировались и ведут социально приемлемый образ жизни.
«Главный итог нашей работы — это спасенные люди, которые возвращаются к нормальной жизни, создают семьи и участвуют в жизни общества», — подчеркнул руководитель ассоциации Евгений Цибарт.
Новый ресурсный центр станет логичным развитием этой работы. По замыслу инициаторов, он объединит профилактику, реабилитацию, научно-методическую деятельность и обучение специалистов.
Эксперты, присутствовавшие на мероприятии, поддержали инициативу.
Почетный сотрудник органов наркоконтроля Евгений Савченко привел такие данные: медикаментозное лечение помогает лишь 5% больных, устойчивая ремиссия достигается у 40—45% участников социальных программ. Каждый зависимый вовлекает в опасные привычки 7—16 человек, поэтому крайне важно развивать возможности социальной реабилитации.
