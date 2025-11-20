На Южном Урале создадут Антинаркотический ресурсный центр

Такое решение анонсировали на юбилее Ассоциации «Южный Урал без наркотиков»

Ассоциация «Южный Урал без наркотиков», объединяющая ведущие реабилитационные центры региона, празднует десятилетие. На юбилейном вечере было объявлено о создании Антинаркотического ресурсного центра, который систематизирует работу по борьбе с зависимостями на территории Челябинской области, сообщает пресс-служба ассоциации.

За 10 лет ассоциация превратилась в один из наиболее профессиональных и устойчивых институтов гражданского общества, работающих с людьми, столкнувшимися с зависимостями.

В состав ассоциации сегодня входят четыре центра: «Крылья 21», «Спарта 74», «Вершина» и «Гарант». Более 3,5 тысячи человек уже прошли курсы социальной адаптации и реабилитации в этих центрах. Около 45% участников достигли устойчивой ремиссии, успешно социализировались и ведут социально приемлемый образ жизни.

«Главный итог нашей работы — это спасенные люди, которые возвращаются к нормальной жизни, создают семьи и участвуют в жизни общества», — подчеркнул руководитель ассоциации Евгений Цибарт.

Новый ресурсный центр станет логичным развитием этой работы. По замыслу инициаторов, он объединит профилактику, реабилитацию, научно-методическую деятельность и обучение специалистов.

Эксперты, присутствовавшие на мероприятии, поддержали инициативу.

Почетный сотрудник органов наркоконтроля Евгений Савченко привел такие данные: медикаментозное лечение помогает лишь 5% больных, устойчивая ремиссия достигается у 40—45% участников социальных программ. Каждый зависимый вовлекает в опасные привычки 7—16 человек, поэтому крайне важно развивать возможности социальной реабилитации.

Читайте также: как в Челябинске снять тягу к спиртному за четыре месяца и бесплатно.