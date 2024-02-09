На Южном Урале «серебряные» волонтеры приносят горячее питание одиноким пенсионерам

Инициатива помогает пожилым людям почувствовать тепло и поддержку

«Серебряные» волонтеры Уйского района Челябинской области носят горячие обеды пожилым людям, живущим в одиночестве, сообщает местный комплексный центр социального обслуживания населения.

Добровольцы стараются уделить каждому, кто получает питание, особое внимание, найти доброе слово.

«Эта благородная инициатива помогла многим людям почувствовать, что их помнят и заботятся о них», — говорят в комплексном центре соцобслуживания.

Для Владимира Захарова из Уйского доставка обеда — эта первое задание в составе движения добровольцев.

«Мне очень понравилось быть полезным людям, которые в этом нуждаются. Готов помогать в дальнейшем», — говорит новоиспеченный «серебряный» волонтер.

Челябинцы между тем приняли участие в акции «Тепло для героя». С помощью волонтеров горожане научились плести маскировочные сети и изготовили более 200 окопных свечей.



Текст: Юлия Нестеренко