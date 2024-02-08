Челябинцы поучаствовали в акции «Тепло для героя»

С помощью волонтеров горожане научились плести маскировочные сети и изготовили более 200 окопных свечей

В преддверии 23 Февраля на базе Штаба общественной поддержки Челябинской области прошла акция «Тепло для героя». Ее участники научились плести маскировочные сети и изготовили более 200 окопных свечей, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу штаба.

Помогли освоить им эту работу волонтеры АНО «ЗОВ Челябинск» и «Комитет семей воинов Отечества Челябинской области».

Лидия Исмагилова стала волонтером Комитета семей воинов Отечества, когда потеряла мужа на СВО. Освоила изготовление свечей, чтобы поддержать батальон, где служил супруг.

«Свеча — самый востребованный и доступный способ сохранить жизни солдат. В холодный период в закрытом помещении это не только свет и тепло, но и горелка — на ней можно подогреть чай или обед»,

— поясняет она.

Начало плетению очередной маскировочной сети было положено под руководством волонтера движения «ЗОВ Челябинск» Эльмиры Истеляевой. По ее словам, каждому времени года — своя технология.

«Зимние сети мы тоже плели, но недолго. Там, где сейчас находятся наши бойцы, снега мало, и более актуальны те, которые на фоне грязи, глины и сухой травы скрывают их самих и технику, размер это сделать позволяет», — рассказала она.

Добавим, в акции приняли участие челябинцы разных возрастов. У детей было не менее ответственное задание: они делали для бойцов открытки, которые наполнили добрыми пожеланиями и рисунками.

Все изготовленные свечи и открытки будут направлены в зону СВО уже 15 февраля.