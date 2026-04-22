На Южном Урале родители детей с ОВЗ оформили 45 тысяч дополнительных выходных

На время отдыха мамам и папам сохранили зарплату

С января 2026 года жители Челябинской области, воспитывающие несовершеннолетних детей с инвалидностью, получили от регионального Отделения Социального фонда компенсацию за 45,5 тысячи дополнительных нерабочих дней. Общая сумма, перечисленная на эти цели, составила 284,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о законном праве работающих родителей, опекунов или попечителей на четыре оплачиваемых выходных ежемесячно. Распорядиться ими можно по-разному: все дни забирает себе мать или отец, либо супруги делят их между собой. Важное условие оба родителя должны быть трудоустроены. За год набегает 48 оплачиваемых дней отдыха. Кроме того, разрешается единожды в году взять сразу 24 выходных подряд, а оставшиеся использовать помесячно.

Как пояснил исполняющий обязанности руководителя отделения СФР Владимир Шаронов, остатки таких дней на следующий год не переходят. Заменить их денежной выплатой тоже не получится. Если в семье растет двое и больше детей с ограничениями по здоровью, количество оплачиваемых выходных остается прежним — четыре в месяц.

Для оформления потребуется собрать небольшой пакет документов: заявление, свидетельство о рождении, справку об инвалидности, подтверждение места жительства ребенка. Также понадобится справка с работы второго родителя, в которой будет указано сколько выходных уже использовал он. Если кто-то из родителей в текущем году менял место работы, такую же справку придется взять и у прежнего работодателя.

Работодатель сначала сам оплачивает дополнительные выходные из расчета среднего заработка сотрудника, а затем СФР полностью возмещает потраченные средства.

Автор текста: Елена Шинкарук