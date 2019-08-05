На Южном Урале реставрируют «Белый дом»

Начался ремонт демидовской усадьбы.

В Кыштыме стартовали работы по приведению в порядок демидовской усадьбы, так же известной как «Белый дом». Данное поучение дал глава региона Алексей Текслер.



Пока что ведется расчет и проверка сметной документации, которая понадобится для реставрации старинной усадьбы. По предварительным расчетам, на восстановление необходимо около 200 миллионов рублей.



«Вопрос о реставрации усадьбы поднимался не единожды, в 2000-х годах даже был создан проект, но дальше дело не продвинулось. И сегодня он требует корректировки с учетом современных требований и технологий», - пояснил Александр Баландин, и.о. председателя Госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области.



Объем работ достаточно большой. К примеру, на территории усадьбы находится целый комплекс из нескольких зданий, и все необходимо реставрировать. Также во многих комнатах не сохранилось внутреннее убранство, поэтому комнаты придется восстанавливать лишь по фотографиям и сохранившимся документам.



Архитектурный комплекс основал Никита Демидов в 1757 году, он состоит из главного дома, двух флигелей с башнями и сада. Сейчас усадьба имеет статус памятника федерального значения.



