На Южном Урале провели кадастровую оценку более 236 тысяч земельных участков

Впервые стоимость рассчитывали государственные оценщики.

На Южном Урале специалисты учреждения «ГосКадОценка» провели кадастровую оценку более 236 тысяч земельных участков. В них вошли земли сельхозназначения, промышленности и водного фонда, а также особо охраняемых территорий и объектов. В 2019 году рассчет стоимости земли проводили государственные оценщики.

Собственники земельных участков, при обнаружении ошибок в оценке, могут обратиться в учреждение. Принимать замечания будут до 29 августа. Предпринимателей и население города просят быть внимательнее, после этой даты оспаривать стоимость участка придется в судебном порядке.

«Утвердить отчет по кадастровой оценке Минимущества Челябинской области должно не позднее 1 декабря. После этого сведения о кадастровой стоимости объектов недвижимости будут занесены в ЕГРН, и именно по этим цифрам с 2020 года будет вестись налогообложение: чем выше кадастровая стоимость объекта, тем больше на него сумма налога», — прокомментировала ситуацию начальник управления экспертизы ЮУТПП Татьяна Вдовина.

Отметим, что с 2020 года изменится порядок налогообложения по земельному налогу. Если сейчас при оспаривании кадастровой стоимости, перерасчет делается с 1 января года, в котором подавалось заявление, то в следующем году перерасчет будет сделан только с месяца подачи заявления в комиссию или суд.

Промежуточные итоги оценки земель опубликованы на сайте ОГБУ «Государственная кадастровая оценка» в разделе «Отчеты».

