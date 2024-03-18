На Южном Урале продолжат работу над повышением комфорта избирателей

Общественники высказали ряд пожеланий к следующим выборам

К следующим выборам (а ближайшая кампания в Челябинской области — губернаторская) избирательная комиссия еще поработает над повышением комфорта и удобства для граждан, которые хотят высказать свое волеизъявление.

В частности, как рассказал сегодня председатель избиркома Евгений Голицын, в ходе нынешней кампании некоторые не могли дозвониться в комиссию, чтобы узнать месторасположение своего избирательного участка.

«Да, все электронные сервисы работали, но в ходе нашего проекта „ИнформУИК“ мы подчеркивали, что кому удобно — могут и звонить. Очень много было звонков в УИКи по надомному голосованию. И в связи с этой активностью выявили проблему: многие не могли быстро дозвониться. В этой связи к следующим выборам сделаем выводы — будем предусматривать многоканальную телефонную линию, чтобы помогать людям оперативно выяснить номер участка», — сказал Евгений Голицын.

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко по итогам общения с избирателями предложила вернуть в обиход листовки — приглашения на выборы.

«Многих избирателей, особенно пожилых, смутило отсутствие бумажных приглашений на выборы — в этом году их не было. А люди к этому привыкли. Адресное приглашение — это не только способ информирования, но и в определенной степени способ проявить уважение к людям. Им приятно, что их персонально приглашают», — отметила Юлия Сударенко.

Председатель облизбиркома обещал проработать вопрос.

Среди других предложений — модернизировать к следующим выборам программу подготовки наблюдателей, расширив цифровой блок, а также сделать наглядные материалы по дистанционному электронному голосованию.

«ДЭГ набирает популярность. Если в прошлые выборы явка по нему показала чуть более 90%, то в этом — уже 93%. В целом система показала себя наилучшим образом. Причем нельзя сказать, что этот способ выбирала только молодежь. Многие пенсионеры также выбрали этот вариант. Мы собирали предложения и сообщения, связанные с ДЭГ, чаще всего избиратели спрашивали, как именно проголосовать через ДЭГ, были определенные сложности с интерфейсом. Думаю, по итогам будут сделаны выводы, предложим избирательной комиссии к следующим выборам сделать, например, брошюры, в которых прописать пошаговый алгоритм электронного голосования — куда нажимать, чтобы сделать выбор», — рассказал куратор по наблюдению за ДЭГ в регионе Александр Анисимов.

Напомним, явка избирателей на выборах президента в Челябинской области составила 79,03%, Владимир Путин набрал 84,32% голосов.