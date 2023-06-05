На Южном Урале открыли «Семейную приемную» для родителей инвалидов

Специалисты помогут найти выход из разных жизненных ситуаций

В Челябинской области открывается «Семейная приемная» для родителей инвалидов. Приемная будет работать в виртуальном режиме, но семьи смогут получить вполне реальную помощь. Что это за проект, рассказала руководитель приемной, председатель отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) в Челябинской области Наталья Кутепова.

«Семейные приемные» ВОРДИ уже работают в 19 регионах России. И они очень востребованы у людей.

«Мы не имеем права ходить по инстанциям за родителей или писать запросы, но мы всегда проконсультируем человека, как лучше поступить, и поможем ему составить необходимые обращения», — говорит руководитель приемной, председатель отделения ВОРДИ Челябинской области Наталья Кутепова.

По словам Натальи, родители могут рассчитывать на компетентную помощь, которая охватывает несколько направлений:

— медицинская помощь и медико-социальная экспертиза;

— поддержка Социального фонда и выделение технических средств реабилитации;

— доступная среда;

— образование инвалидов;

— сопровождаемое проживание и трудоустройство;

— паллиативная помощь;

— юридическая помощь;

— помощь инвалидам в возрасте 18+.

«Благодаря развитию медицины инвалиды стали жить дольше, поэтому общее число людей, имеющих инвалидность, растет. При этом многих волнует не только вопрос здоровья, но и вопрос обучения, существования без родителей, которые рано или поздно уходят из жизни», — говорит Наталья Кутепова.

Чтобы получить помощь, нужно заполнить заявку в группе ВК «Семейные приемные Челябинской области»: описать проблему, оставить свои персональные данные и координаты для связи. В течение трех дней заявку обработают специалисты ВОРДИ и составят план помощи.

Положительный опыт работы по каждому из направлений в Челябинской области уже есть. Например, родители школьников, которые находятся на семейном обучении, обязаны самостоятельно составлять учебные программы на год. Получается не у всех. Для таких семей провели обучающий практикум, их научили писать программы для школы. С подачи ВОРДИ в Челябинске скоро откроют кабинет стоматологической помощи для инвалидов с ментальными нарушениями. Это событие семьи ждали несколько лет.

Одним из самых востребованных направлений работы, считают организаторы, станет юридическая консультация. Когда инвалид достигает возраста 18 лет, законодательство резко меняется. Многим родителям довольно сложно усвоить новые правила — нужна помощь юриста.

Многие родители детей-инвалидов живут с ощущением выгорания, так как уход за особенными детьми отнимает много жизненных сил. Чтобы помочь им вернуть радость жизни, в Челябинске реализуют проект «Танцующие семьи ВОРДИ». Два раза в неделю папы и мамы собираются на танцполе и посвящают несколько часов себе. Кстати, этот проект поддержал Фонд 2020 Ирины Текслер.

«Для родителей таких ребят важно не потерять себя, найти правильный баланс в жизни. От психологического настроя родителей, в конце концов, зависит и качество жизни ребенка», — замечает Наталья Кутепова.

«Семейная приемная» также предоставит помощь психолога семьям, находящимся в трудной психологической ситуации.

Около 900 детей-инвалидов из Челябинской области получат материальную помощь в размере 100 тысяч рублей, которую можно потратить на оздоровление больного ребенка. Кому положены деньги и куда за ними обращаться, ранее рассказала министр социального развития региона Ирина Буторина.