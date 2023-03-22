Как в Челябинской области получить 100 тысяч рублей на реабилитацию ребенка-инвалида

Ирина Буторина рассказала, как будет работать новый электронный сертификат

Около 900 детей-инвалидов из Челябинской области получат материальную помощь в размере 100 тысяч рублей, которую можно потратить на оздоровление больного ребенка. Кому положены деньги и куда за ними обращаться, рассказала министр социального развития региона Ирина Буторина.

«Главный критерий для получения такой помощи — инвалидность ребенка. А все услуги, которые семья планирует отплатить за счет областного бюджета, должны быть прописаны в плане реабилитации инвалида или рекомендованы его лечащими врачами. В этом году мы планируем оказать помощь 900 детям. Если желающих будет больше — никого не обидим», — говорит Ирина Буторина.

Получить деньги родители ребенка смогут одним из двух способов: в виде компенсации или в виде электронного сертификата.

В первом случае родитель должен самостоятельно оплатить услуги по оздоровлению, а потом подать заявление на компенсацию этих расходов в органы социальной защиты по месту жительства. Этот способ министр советует выбирать, если клиника, где планирует лечиться ребенок, требует предоплату или находится в другом регионе, а также для покупки путевок в санатории.

В остальных случаях можно воспользоваться электронным сертификатом.

В целом сертификат для детей-инвалидов похож на сертификат материнского капитала. Это бумага, которая имеет индивидуальный номер и гербовую печать и подтверждает, что ее владелец может потратить 100 тысяч рублей на оздоровление своего ребенка.

Деньги хранятся на счетах Челябинской области, на руки мамам и папам не выдаются. После того как ребенок пройдет курс назначенных процедур, а родитель сдаст в органы соцзащиты акт выполненных работ, деньги перечисляют напрямую в реабилитационный центр или клинику.

Сейчас Минсоц прорабатывает механизм оплаты услуги. По словам Ирины Буториной, родителям разрешат тратить деньги сертификата частями: ребенок сможет пройти несколько курсов реабилитации в разных клиниках. Также утвердят предельный срок, в течение которого родитель будет обязан принести акты выполненных работ в органы социальной защиты, чтобы не было задержек с оплатой. Кроме того, будет расширен перечень услуг, на которые можно потратить деньги. И разработан механизм, не позволяющий обналичить сертификат.

«Задача родителей — выбрать форму, в которой они хотели бы получать помощь: как компенсацию или как электронный сертификат. Потому что в течение года менять эту форму нельзя. Исключение будем делать только в случае форс-мажора», — замечает Ирина Буторина.

В ближайшее время Минсоц откроет горячую линию по электронным сертификатам для детей-инвалидов. Ирина Буторина просит родителей обращаться за консультацией по компенсации и сертификатам только в органы социальной защиты: закон подвижный, дорабатывается, и вся актуальная информация есть только здесь.

Ранее в Челябинской области частный реабилитационный центр отказался принять ребенка-инвалида, родители которого хотели расплатиться за услуги электронным сертификатом. Такую позицию жестко раскритиковала первый вице-губернатор Ирина Гехт.