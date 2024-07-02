На Южном Урале открыли 19 центров подготовки операторов беспилотников

Это часть нового нацпроекта России

Девятнадцать центров практической подготовки «Беспилотные авиационные системы» открыты для школьников и студентов Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального Минобра.

Восемнадцать центров созданы при школах. Они будут работать как специализированные кружки в следующих учебных заведениях области: школа № 2 в Симе, школа № 35 в Златоусте, школа № 4 в Миассе, средняя школа в Рощино, школа № 10 в Троицке, школа № 4 в Южноуральске, школа № 12 в Бакале и школа № 16 имени Героя РФ и ДНР Качуры в Копейске и многопрофильный лицей при МГТУ им. Г. И. Носова в Магнитогорске.

Кроме того, центры открыты в школах Челябинска № 24, 61, 67, 68, 77, 104, 108, в «ИТ-лицее Привилегия» и в ОЦ № 5. Еще один центр открыт на базе Южно-Уральского агропромышленного колледжа в селе Аргаяш. В колледже уже стартовал набор студентов на новую специальность, здесь есть бюджетные места.

Напомним, с 1 января 2024 года в России запущен национальный проект «Беспилотные авиационные системы» (БАС). В следующие шесть лет в стране должна появиться перспективная самостоятельная отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.

Ранее Минобр назвал школы Челябинской области, где откроют губернаторские инженерные классы.