На Южном Урале повели итоги конкурса на открытие губернаторских инженерных классов при школах. Список победителей уже опубликован на сайте регионального Минобра, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Инженерные классы создаются по инициативе губернатора Алексея Текслера. Здесь учащихся будут углубленно готовить по таким направлениям, как математика, физика, химия, информатика. Это позволит детям поступать в вузы на технические специальности, которые востребованы экономикой нашей страны.
В только что завершившемся учебном году по области уже работали 22 инженерных класса. Осенью 2024 года их станет больше.
Профильные инженерные группы для учащихся 10—11‑х классов откроют:
— Краснооктябрьская школа в Аргаяшском районе;
— гимназия № 7 «Ступени» в Верхнем Уфалее;
— средняя школа № 4 в Златоусте;
— средняя школа № 16 в Копейске;
— многопрофильный лицей при МГТУ имени Носова в Магнитогорске;
— средняя школа № 125 с углубленным изучением математики в Снежинске;
— лицей № 13 в Троицке;
— средняя школа № 13 в Челябинске;
— академический лицей № 95 в Челябинске;
— многопрофильный лицей № 148 в Челябинске.
Кроме того, на Южном Урале откроют предпрофильные губернаторские инженерные классы для учащихся 8—9‑х классов. Их создадут:
— Краснооктябрьская школа в Аргаяшском районе;
— средняя школа № 4 имени Конопелькина в Ашинском районе;
— средняя школа № 2 в Кыштыме;
— средняя школа № 5 с углубленным изучением математики в Магнитогорске;
— многопрофильный лицей № 1 в Магнитогорске;
— IT-лицей «Привилегия» в Сосновском районе;
— гимназия № 23 Троицке;
— лицей № 13 в Троицке;
— Травниковская школа в Чебаркульском районе;
— многопрофильный лицей № 148 в Челябинске;
— средняя школа № 94 в Челябинске;
— средняя школа № 13 в Челябинске;
— средняя школа № 91 в Челябинске;
— образовательный центр № 1 в Челябинске.Всего до 2026 года на Южном Урале будут открыты 200 губернаторских инженерных классов, где будут учиться около пяти тысяч детей.