Названы школы Челябинской области, где откроют новые инженерные классы

Профильные группы будут сформированы уже к сентябрю

На Южном Урале повели итоги конкурса на открытие губернаторских инженерных классов при школах. Список победителей уже опубликован на сайте регионального Минобра, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Инженерные классы создаются по инициативе губернатора Алексея Текслера. Здесь учащихся будут углубленно готовить по таким направлениям, как математика, физика, химия, информатика. Это позволит детям поступать в вузы на технические специальности, которые востребованы экономикой нашей страны.



В только что завершившемся учебном году по области уже работали 22 инженерных класса. Осенью 2024 года их станет больше.

Профильные инженерные группы для учащихся 10—11‑х классов откроют:

— Краснооктябрьская школа в Аргаяшском районе;

— гимназия № 7 «Ступени» в Верхнем Уфалее;

— средняя школа № 4 в Златоусте;

— средняя школа № 16 в Копейске;

— многопрофильный лицей при МГТУ имени Носова в Магнитогорске;

— средняя школа № 125 с углубленным изучением математики в Снежинске;

— лицей № 13 в Троицке;

— средняя школа № 13 в Челябинске;

— академический лицей № 95 в Челябинске;

— многопрофильный лицей № 148 в Челябинске.

Кроме того, на Южном Урале откроют предпрофильные губернаторские инженерные классы для учащихся 8—9‑х классов. Их создадут:

— Краснооктябрьская школа в Аргаяшском районе;

— средняя школа № 4 имени Конопелькина в Ашинском районе;

— средняя школа № 2 в Кыштыме;

— средняя школа № 5 с углубленным изучением математики в Магнитогорске;

— многопрофильный лицей № 1 в Магнитогорске;

— IT-лицей «Привилегия» в Сосновском районе;

— гимназия № 23 Троицке;

— лицей № 13 в Троицке;

— Травниковская школа в Чебаркульском районе;

— многопрофильный лицей № 148 в Челябинске;

— средняя школа № 94 в Челябинске;

— средняя школа № 13 в Челябинске;

— средняя школа № 91 в Челябинске;

— образовательный центр № 1 в Челябинске.

Всего до 2026 года на Южном Урале будут открыты 200 губернаторских инженерных классов, где будут учиться около пяти тысяч детей.