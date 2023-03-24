На Южном Урале откроют второй класс для детей с диабетом

Он появится в школе челябинского микрорайона Академ Риверсайд

В образовательном центре № 7, который находится в челябинском микрорайоне Академ Риверсайд, откроют класс для детей с диабетом, сообщила первый заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова.

«Это будет второй класс в Челябинской области для таких детей. В нем меньшая наполняемость, а ребятам помогают следить за самочувствием и уровнем сахара»,

— пояснила чиновник.

Первый класс для детей с диабетом открыли в прошлом году в лицее № 95. Он стал первым подобным классом в России. В классе учатся 20 ребят с диабетом I типа. Прямо во время уроков они могут обратиться за помощью к специалистам — за классом закреплен тьютор и медработник. Детям помогают измерять сахар и делать инъекции. Также здесь учатся дети с пищевой аллергией.

Открыть в Челябинске класс для детей с сахарным диабетом — идея фонда «Бирюзовый». По инициативе благотворителей в 2018 и 2019 годах в городе появились 2 спецгруппы для детей в детских садах.

Напомним, одна из самых долгожданных челябинских школ — образовательный центр № 7 в микрорайоне Академ Риверсайд — открыла двери для школьников в январе 2022 года.

