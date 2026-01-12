На Южном Урале около 800 машин убирали снег в новогодние праздники

Алексей Текслер подвел итоги работы систем жизнеобеспечения региона в новогодние праздники

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на аппаратном совещании подвел итоги работы коммунальных и транспортных служб в период новогодних каникул. Все системы работали штатно.

Особое внимание глава региона уделил работе дорожных служб. В ежедневном режиме на уборке и содержании улично-дорожной сети было задействовано около 800 единиц техники. В период сильных снегопадов в южных и западных районах области для обеспечения безопасности оперативно вводили ограничения движения для грузового и пассажирского транспорта. Ситуацию на дорогах контролировал оперативный штаб министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Общественный транспорт также работал стабильно. Ежедневно на городские и межмуниципальные маршруты выходили около 700 автобусов, троллейбусов и трамваев, серьезных сбоев в перевозках пассажиров не зафиксировано.

Также в Челябинской области в праздничные дни не было ни одной крупной аварии в сфере ЖКХ.