В Челябинской области праздничные дни обошлись без крупных аварий в сфере ЖКХ

Коммунальные службы работали круглосуточно

В прошедшие новогодние праздники Челябинская область избежала крупных коммунальных аварий. Количество инцидентов оказалось значительно ниже показателей прошлого года, а все мелкие неполадки устранялись оперативно силами аварийных бригад, сообщили на аппаратном совещании в региональном правительстве.

«Самые длинные новогодние праздники за последние годы позади. Несмотря на серьезные снегопады и температурные качели, коммунальные, дорожные, транспортные службы, энергетики и экстренные службы сработали слаженно. Была организована круглосуточная штабная работа и на региональном, и на муниципальном уровнях во всех сферах жизнедеятельности, что позволило оперативно принимать решения и устранять инциденты», — отметил губернатор Алексей Текслер.

Также в регионе не допустили ни одной крупной аварии в сфере электроснабжения. При проведении плановых ремонтных работ потребителей подключали к резервным источникам питания.

В том числе в области организовали бесперебойную работу по вывозу твердых коммунальных отходов: службы работали круглосуточно и в две смены. Оперативно решались проблемы, возникавшие из-за погодных условий или неправильной парковки автомобилей у контейнерных площадок.