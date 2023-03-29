Челябинцы смогут получить от государства 36 тыс. рублей в год на сбережения

В Минфине РФ рассказали о новой программе по софинансированию накоплений

В Минфине России разрабатывают программу добровольных накоплений на старость. Ее будут реализовывать через негосударственные пенсионные фонды. Гражданам предложат откладывать деньги, а государство будет добавлять в «кубышку» до 36 тыс. рублей каждый год. Накоплениями женщины смогут воспользоваться в 55 лет, а мужчины в 60 (пенсионный возраст по дореформенным правилам). Также экстренно снять деньги можно будет на лечение и образование. Корреспондент ИА «Первое областное» разобрался, что это за программа и зачем государство будет раздавать деньги всем желающим.

В рамках программы добровольных сбережений россияне смогут получить до 36 тыс. рублей в год от государства по принципу софинансирования. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

Условия программы такие:

Человек заключает договор с одним из негосударственных пенсионных фондов.

Срок договора — минимум 15 лет.

Каждый год нужно вносить на свой счет определенную сумму. Она зависит от зарплаты гражданина. Ниже мы приведем формулы, по которым можно рассчитать, сколько нужно будет перечислять из своего дохода.

При выполнении нормативов по сумме отчислений государство будет каждый год добавлять к накоплениям 36 тыс. рублей.

Забрать деньги можно будет при достижении пенсионного возраста по дореформенным нормативам: женщинам — в 55 лет, мужчинам — в 60 лет. Также воспользоваться накоплениями можно будет в экстренных случаях, на оплату лечения например. Разрешат использовать сбережения и для оплаты учебы детей.





Кроме софинансирования Минфин предложит участникам программы и другие виды льгот. Например, граждане смогут получить налоговый вычет — до 52 тыс. рублей ежегодно при уплате взносов в программу до 400 тыс. рублей. Накопления будут застрахованы по аналогии с системой гарантирования вкладов, но на большую сумму — 2,8 млн рублей.





Предполагается, что источником финансирования стимулирующих выплат станут резервные средства Социального фонда по обязательному пенсионному страхованию. В конце 2022 года их объем превысил 200 млрд рублей. Из этой суммы 180 млрд могут быть направлены на софинансирование долгосрочных сбережений, пишет РБК. Также источником станет Фонд национального благосостояния.

Сколько денег надо будет перечислять?

Среднемесячный доход до 80 тыс. рублей. Формула: 1 рубль государства на 1 рубль гражданина.

Минимальная сумма накоплений — 36 тыс. рублей в год.

Среднемесячный доход в размере 80-150 тыс. рублей. Формула: 1 рубль государства на 2 рубля гражданина.

Минимальная сумма накоплений — 72 тыс. рублей в год.

Среднемесячный доход выше 150 тыс. руб. Формула: 1 рубль государства на 4 рубля гражданина.

Минимальная сумма накоплений — 144 тыс. рублей в год.

Как будут храниться сбережения?





Механизм предполагает, что накопления граждан будут «работать», а не просто лежать на счету. Их будут вкладывать в облигации федерального займа, инфраструктурные, корпоративные облигации и прочие ценные бумаги, пишут «Ведомости». У граждан будет возможность заключить договоры с несколькими операторами для диверсификации рисков.

Контроль за инвестированием средств граждан будет вести Центральный Банк России.

По данным «Ведомостей», первый вариант законопроекта о программе долгосрочных сбережений уже разработан. Потенциал программы – около 5 трлн рублей, отметил источник издания. О сроках принятия закона пока не сообщается.