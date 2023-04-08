«В Челябинской области до сих пор нет современного комплексного подхода к проблеме реабилитации инвалидов. При этом мы далеко не самый бедный регион и можем себе позволить создание такого центра. Сегодня вместе с инвалидами мы готовим специальный доклад уполномоченного по правам человека на эту тему и скоро представим его губернатору и Заксобранию региона», — пояснила Юлия Сударенко.
По данным на конец 2022 года, в Челябинской области проживают около 200 тысяч инвалидов, половина из них — инвалиды I и II группы, около 12 тысяч — колясочники. Эти люди нуждаются в комплексной помощи со стороны медиков, психологов, спортивных тренеров и других специалистов. Юлия Сударенко надеется, что вопрос создания специального центра решится на волне СВО, так как в комплексной реабилитации сейчас нуждаются также участники специальной военной операции
Омбудсмен уже побывала в таком центре в Екатеринбурге, а сейчас собирается посетить центр в Тюмени. Опыт других регионов поможет разработать концепцию центра для Челябинской области.
Читайте также: 172 бойца из Челябинской области вернулись с фронта после вмешательства омбудсмена. Юлия Сударенко рассказала о том, кому помогает уполномоченный по правам человека.