На Южном Урале хотят создать реабилитационный центр для инвалидов и участников СВО

О необходимости такой структуры заявила омбудсмен Юлия Сударенко

Челябинская область должна создать полноценный комплексный центр реабилитации для инвалидов и участников СВО, заявила уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко.

«В Челябинской области до сих пор нет современного комплексного подхода к проблеме реабилитации инвалидов. При этом мы далеко не самый бедный регион и можем себе позволить создание такого центра. Сегодня вместе с инвалидами мы готовим специальный доклад уполномоченного по правам человека на эту тему и скоро представим его губернатору и Заксобранию региона»,

— пояснила Юлия Сударенко.

По данным на конец 2022 года, в Челябинской области проживают около 200 тысяч инвалидов, половина из них — инвалиды I и II группы, около 12 тысяч — колясочники. Эти люди нуждаются в комплексной помощи со стороны медиков, психологов, спортивных тренеров и других специалистов. Юлия Сударенко надеется, что вопрос создания специального центра решится на волне СВО, так как в комплексной реабилитации сейчас нуждаются также участники специальной военной операции