172 бойца из Челябинской области вернулись с фронта после вмешательства омбудсмена

Юлия Сударенко — о том, кому помогает уполномоченный по правам человека

После начала СВО на территории Украины уполномоченный по правам человека в Челябинской области помогла вернуть на гражданку 172 бойца. На каком основании можно завершить службу, Юлия Сударенко рассказала на пресс-конференции 7 апреля.

Большую часть возвращенных военнослужащих составляют многодетные папы. Отдельное поручение по многодетным отцам давал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.Также уполномоченному пришлось отстаивать права мужчин, которым положена бронь.

«К сожалению, в мирное время многие предприятия не занимались оформлением брони для своих сотрудников, хотя такая работа должна вестись, и нам пришлось возвращать домой южноуральцев, которые подлежат брони»,

— рассказала Юлия Сударенко.

Часть бойцов были отозваны с военной службы по состоянию здоровья. Все они имели безусловные противопоказания к службе. Например, один мужчина был мобилизован со стентом в сердце, а недавно домой вернулся боец с рассеянным склерозом.

Омбудсмен призналась, что получает жалобы от бойцов, которые были ранены и надеются после этого оставить службу. Но категория «Д» («не годен к военной службе») дается мобилизованным только после тяжелых увечий. Для призыва в армию на срочную службу правила присвоения категории «Д» гораздо мягче, сравнивать их нельзя.

«Отказы есть, вернуть всех не получится. Да и мы не тот орган, который помогает людям избежать службы. Мы смотрим, есть ли нарушение прав. Если есть — тогда боремся за человека»,

— говорит Юлия Сударенко.

Но случаются и нестандартные ситуации.

Как-то к уполномоченному обратились родные пенсионера, который не должен служить в силу возраста. Когда с мужчиной связались, он отказался возвращаться домой и пояснил, что ушел на фронт добровольцем.

«Он взрослый человек, и мы точно не будем уговаривать его вернуться, раз он решил исполнить свой воинский долг»,

— говорит Юлия Сударенко.

А бывают обратные ситуации. У многодетного отца-контрактника после начала СВО скоропостижно умерла жена. По закону мужчина не имеет права оставить службу. Омбудсмен добивается, чтобы вдовца перевели служить на территорию Челябинской области, иначе дети мужчины рискуют потерять обоих родителей.

По словам Юлии Сударенко, в начале спецоперации ей часто жаловались на сам факт призыва, сейчас характер жалоб меняется: есть проблемы с медпомощью, с необеспечением денежным довольствием. Один из случаев вопиющий: в Елани на нашего земляка неправильно оформили документы, в результате боец ни разу не получил деньги. После вмешательства омбудсмена их обещают перечислить солдату на этой неделе.

Сегодня многие семьи ждут бойцов в отпуск. Президент подписал указ, по которому отпуск должны давать всем бойцам, отслужившим полгода. Мобилизация была массовой, и отпустить домой всех за раз не получится — в частях устанавливают очередность. Юлия Сударенко просит южноуральцев отнестись к этому с пониманием.