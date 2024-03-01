На Южном Урале более 500 человек умерли за год от передозировки наркотиков

В регионе также растет число наркоманов с высшим образованием

В Челябинской области сохраняется напряженная обстановка по наркомании и алкоголизму. Количество впервые выявленных больных, а также число больных, уже стоящих на учете, превышает среднероссийские показатели. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщил главный нарколог Челябинской области Борис Изаровский.

При этом медик отметил, что, если сравнивать доковидный 2019 год с итогами 2023 года, нельзя не заметить, что ситуация улучшается.

Так, в 2019-м впервые выявили 627 больных наркоманией, а в 2023-м — 519. В 2019 году на учете стояли более 700 человек, злоупотребляющих наркотиками, а сейчас около 400 человек.

Похожая ситуация с алкоголем. В 2019 году в стационары поступили 850 человек с впервые выявленной «белой горячкой», а в 2023-м — 692 человека. Под наблюдением в 2019-м стояли 1,5 тысячи алкоголиков, а сейчас около 1330 человек.

«Надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на среднероссийский уровень», — заявил Борис Изаровский.

Кроме того, на Южном Урале сохраняется высокая смертность от заболеваний, которые вызывает алкоголизм, и высокая смертность от отравления наркотиками.

«Из более чем 500 человек, погибших от отравления наркотиками, около 70% процентов скончались от передозировки опиоидных веществ: героина и метадона», — пояснил Изаровский.

Средний возраст челябинских наркоманов растет: сегодня это уже не 24, а 30 лет. При этом 70% зависимых — это мужчины. Как правило, они имеют среднее или среднее специальное образование. Но число наркозависимых с высшим образованием постепенно становится больше.

Всем зависимым государство предлагает сегодня бесплатную помощь. На первом этапе человек ложится в медицинский стационар, где ему помогают пережить ломку и укрепить физические силы. Потом он может поехать в ребцентр, где с ним будут работать психологи и равные консультанты. Минсоц Челябинской области ведет реестр безопасных ребцентров и выделяет таким центрам субсидии на лечение южноуральцев. Эффективность работы таких центров высокая.

«Во всем мире считается хорошим показателем, если 40% зависимых, прошедших курс реабилитации, живут без рецидивов в течение года. У нас эта цифра достигает 70%», — говорит Изаровский.

Иногда человеку приходится пройти лечение не один раз, но победить зависимость можно.

«Главное — не бояться признать проблему и не стесняться обращаться за помощью к специалистам, у которых есть опыт и хорошая репутация», — говорит директор благотворительного фонда «Источник надежды» Алексей Тананин.

Как на Южном Урале лечат наркозависимых, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».