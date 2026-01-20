На юге Челябинской области в январе выпало более 100% месячной нормы снега

Несмотря на это, самые высокие сугробы зафиксированы в горных районах

Несколько дней подряд Челябинская область находится под влиянием циклона — погода установилась нехолодная, но снежная. За сутки 19 января в регионе выпало до 4 миллиметров осадков, а с начала месяца — до 25 миллиметров, что выше месячной нормы. Где сейчас больше всего снега, журналисту ИА «Первое областное» рассказала начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.

«За последние сутки в Челябинской области выпало от 0,3 до 4 миллиметров осадков: больше всего — на севере региона, меньше всего — на юге. С начала месяца по области выпало от 13 до 25 миллиметров осадков, это 64—114% месячной нормы»,— рассказала синоптик.

Больше всего снега во втором зимнем месяце выпало на юге и крайнем юге: в Троицке, Магнитогорске, Бредах, и Карталах. Меньше всего — в северной половине Южного Урала.

Несмотря на это, самые высокие сугробы на сегодняшний день наблюдаются в горных и северо-восточных районах.

«Сейчас высота снежного покрова по области составляет от 25 до 45 сантиметров. Минимальные значения зафиксированы на юге области и в центральной части, максимальные — в горах и северо-восточных районах»,— добавила Екатерина Выходцева.

Сегодня в Челябинской области еще будет снежно. Ближе к концу недели, с установлением над Челябинской областью антициклона, осадки почти прекратятся, но сильно похолодает — до −30 градусов.