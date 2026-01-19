Крепкие морозы вернутся в Челябинскую область на предпоследней неделе января

Температура воздуха вновь будет опускаться до −30 градусов и ниже

В середине наступившей недели в Челябинскую область вернутся 30-градусные морозы — на южноуральскую погоду вновь начнет влиять Сибирский антициклон. Хмурая погода сменится солнечной, сильного ветра не ожидается. Подробнее о погоде — в материале ИА «Первое областное».

Сейчас, по данным синоптиков Уральского гидрометеоцентра, на погоду в уральских регионах влияет атмосферный фронт, который отделяет теплый и влажный циклон от морозного воздуха Сибирского антициклона.

«С продвижением циклона на юг на освободившийся север европейской территории России, а затем и на Урал вновь усилит давление Сибирский антициклон. С 21 января заметно похолодает», — уточнили синоптики.

В Челябинске сегодня ожидается −9 градусов и снег. Со вторника температура начнет постепенно снижаться: днем будет −12 градусов, ночью — около −20. Уже со среды синоптики прогнозируют устойчивые морозы. Небольшое повышение температуры ожидается к воскресенью, 25 января.

Похолодание ожидается на всей территории Челябинской области.