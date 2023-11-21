Мокрый снег и повышение температуры до +3 градусов ожидается в Челябинской области

Местами температура воздуха будет минусовой

В среду, 22 ноября, в Челябинской области сохранится непогода. Повсеместно пройдет снег. День будет ветреным. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью осадков не ожидается. Столбики термометров покажут от −4 до −6 градусов. Днем синоптики обещают мокрый снег. Температура поднимется до −1...−3 градусов. Ветер восточного направления от 6 до 11 метров в секунду.

В Магнитогорске будет около −3 градусов и пройдет снег. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный до 5,5 метра в секунду.

В Миассе днем пройдет небольшой снег, к вечеру осадки усилятся. Температура воздуха составит около −5 градусов.

В Сатке прогнозируют до −3 градусов и небольшой снег. Ветер будет слабым.

В Троицке утром ожидается снегопад, днем осадки будут менее интенсивными. Воздух прогреется до +1 градуса.

В целом в Челябинской области в ночь на среду будет от −1 до −6 градусов, при прояснении похолодает до −11 градусов. Днем обещают от −5 до +3 градусов. Пасмурно, снег, переходящий в дождь. Местами на дорогах гололед. Ветер восточного направления от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.