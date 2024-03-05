На Всемирном фестивале молодежи работают гиды из Челябинской области

Они знакомят участников форума с достижениями России

Пять южноуральцев работают гидами на Всемирном фестивале молодежи, который проходит в эти дни в Сочи. Всего на фестивале трудятся 300 гидов, отобранных из 10 тысяч желающих, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Экскурсоводы проводят 12 тематических экскурсий, на которых знакомят гостей фестиваля с достижениями и возможностями России в науке, бизнесе и культуре, а также с достижениями «Сириуса» и природой вокруг.

«Проникнуться атмосферой масштабного события вместе с единомышленниками, зарядиться позитивным настроем помогают 300 „проводников смыслов“», — говорит руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

Экскурсии проводят на русском, английском, китайском, немецком, испанском, арабском и французском языках.

1 марта в федеральной территории Сириус стартовало самое масштабное молодежное событие — Всемирный фестиваль молодежи. От Челябинской области в нем участвуют 135 делегатов.

