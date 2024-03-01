Сегодня, 1 марта, в федеральной территории «Сириус» (Краснодарский край) стартовало самое масштабное молодежное событие — Всемирный фестиваль молодежи. От Челябинской области там участвуют 135 делегатов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В состав делегации от Челябинской области вошли представители молодёжи рабочих профессий, педагоги, активисты общественных организаций, деятели культуры и искусства, урбанисты, инженеры, ученые.
Специалист по развитию и обучению персонала Челябинского радиозавода «Полет» Мария Пыпина подала заявку по направлению «Рабочая молодежь».
«Я являюсь руководителем программы „Рабочая молодёжь Челябинской области“. Мне важно знакомиться с заводской молодёжью других регионов и знать, что сейчас актуально для этой категории молодых людей. Для меня участие во Всемирном фестивале молодёжи — это возможность найти новые точки роста, познакомиться с молодыми лидерами из разных регионов России и молодёжью из других стран. Также для меня важно получить оценку моих проектов от экспертов федерального уровня, принять участие в мероприятиях, направленных на развитие рабочей молодёжи. Делегация из Челябинской области курирует на фестивале страну Азербайджан. Мне также, как и другим ребятам нашей делегации, важно показать им Россию в целом и Челябинскую область в частности открытой, инициативной и внимательной к истории и традициям страны», — сказала Мария Пыпина.
В рамках молодежного фестиваля проходит программа «Культурного шефства». Подшефной страной Челябинской области является Азербайджан.
Каждый день фестиваля посвящен определенной теме: «Ответственность за судьбы мира», «Многонациональное единство», «Мир возможностей для каждого», «Сохраним семью во имя детей и мира», «Мы — вместе с Россией».
Второго марта программа строится вокруг набора общечеловеческих ценностей. Для участников проведут дискуссии и лекции именитых экспертов. Там также запланирована выставочная программа, культурный обмен, спортивные соревнования, совместные тренировки, добровольческие акции и другие интерактивные форматы.
В ВФМ—2024 примут участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, включая 10 тысяч иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.
Фестиваль пройдет с 1 по 7 марта по Указу президента России Владимира Путина.
Организатором Всемирного фестиваля молодежи выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), оператор ВФМ-2024 — Дирекция Всемирного фестиваля молодежи.
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