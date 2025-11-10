Водоемы национального парка «Таганай» начал сковывать лед. Первые тонкие пластинки появились вдоль берегов. Прежде чем наступит окончательный ледостав, пройдет несколько этапов, каждый из которых имеет свое название. Подробнее рассказали в пресс-службе нацпарка.
«Первые тонкие пластинки называются забереги. Позже по воде поплывут небольшие льдинки, напоминающие жир на поверхности остывшего супа. Это „ледяное сало“»,— поделились сотрудники Таганая.
«Снежура» образуется, если в момент становления льда идет снег. Похожая на кашу вода слипается с ледяным салом и превращается в шугу — рыхлые комки. Все это замерзает и образует льдины, которые впоследствии соединяются с заберегами. После того как мороз скует их, наступит окончательный ледостав.
В Челябинской области в этом сезоне уже зафиксировано ЧП на тонком льду. На прошлой неделе в Коркино семилетний мальчик решил проверить прочность льда на затопленном участке у дома и провалился по пояс в ледяную воду. На помощь ему пришли находившиеся неподалеку сотрудники ГАИ.