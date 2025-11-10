На водоемах Таганая начался ледостав

Вдоль берегов появились тонкие пластинки льда

Водоемы национального парка «Таганай» начал сковывать лед. Первые тонкие пластинки появились вдоль берегов. Прежде чем наступит окончательный ледостав, пройдет несколько этапов, каждый из которых имеет свое название. Подробнее рассказали в пресс-службе нацпарка.

«Первые тонкие пластинки называются забереги. Позже по воде поплывут небольшие льдинки, напоминающие жир на поверхности остывшего супа. Это „ледяное сало“»,— поделились сотрудники Таганая.

«Снежура» образуется, если в момент становления льда идет снег. Похожая на кашу вода слипается с ледяным салом и превращается в шугу — рыхлые комки. Все это замерзает и образует льдины, которые впоследствии соединяются с заберегами. После того как мороз скует их, наступит окончательный ледостав.

В Челябинской области в этом сезоне уже зафиксировано ЧП на тонком льду. На прошлой неделе в Коркино семилетний мальчик решил проверить прочность льда на затопленном участке у дома и провалился по пояс в ледяную воду. На помощь ему пришли находившиеся неподалеку сотрудники ГАИ.