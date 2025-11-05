В Коркино дети начали пробовать на прочность едва вставший лед. Причем никакой беды мальчики не ждали, потому что гуляли не по водоему, а по затопленному участку у дома по улице Заотвальной.
Результат оказался предсказуемым, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС: лед толщиной всего 1 сантиметр не выдержал, и один из ребят, семилетка, провалился по пояс в ледяную воду.
«Недалеко от места ЧП находились сотрудники ГАИ, которые пришли детям на помощь, вытащили ребенка из воды и передали врачам скорой. После обследования мальчик передан родителям — госпитализация не потребовалась», — рассказали в ведомстве.
Спасатели напоминают, что безопасность детей — это ответственность родителей, что взрослые должны напомнить им об опасности выхода на тонкий лед и контролировать досуг детей.