На улице Куйбышева в Челябинске после ремонта коллектора восстановят дорогу

Новые сети на бывшем участке провала грунта работают в штатном режиме

По улице Куйбышева в Челябинске, где в апреле произошел крупный провал грунта, начали подготовку к восстановлению дорожного покрытия. Об этом 13 апреля сообщили в администрации города.

«На сегодняшний день завершаются работы по вертикальной планировке, формируется дорожный „пирог“ на проезжей части и тротуаре, начаты подготовительные работы под установку бордюрных камней», — уточнили в мэрии.

Также продолжаются работы по заполнению межтрубного пространства коллектора, который работает в штатном режиме.

Ранее специалисты «Челябинскгоргаза» выполнили защитную изоляцию, произвели обратную засыпку газопровода. Подрядчики восстановили ограждение возле многоквартирного дома по улице Куйбышева, 7, частично выполнили обратную засыпку колодцев внутри двора.

Поздним вечером 8 апреля напротив дома № 7 по улице Куйбышева провалился кусок грунта на канализационном коллекторе. Место происшествия проинспектировал губернатор Алексей Текслер. На месте он пообщался с начальником ремонтной бригады, которая работает на объекте. По словам последнего, восстановление развалившегося коллектора, который был построен еще в 1960-х годах, займет около месяца.