На Украине создали фейковый сайт о военнопленных ВС РФ

Получить реальную информацию родственники там не смогут

В интернете появилась информация о том, что специалисты Совета национальной безопасности и обороны Украины разработали сайт, который предоставляет информацию о военнопленных вооруженных сил России, принимающих участие в спецоперации. В Телеграм-канале «Война с фейками» эту информацию опровергли.

«В базе сайта указаны 97 тысяч записей. Таких данных в распоряжении СНБО Украины не может быть никак. Это абсолютно фейковый ресурс, созданный для того, чтобы нагнетать панику. Получить реальную информацию о военнопленных родственники там не смогут»,— сообщили администраторы канала.

По их словам, часть отображаемых там данных была собрана на сервисах «Ищи своих» и подобных ресурсах, а какая-то информация могла быть реально передана родственниками солдат под психологическим давлением.

«Но это совсем не означает, что эти военнослужащие в данный момент действительно участвуют в спецоперации на Украине»,— добавили администраторы канала.

Напомним, сайт «Война с фейками.рф» и Телеграм-канал были созданы для разоблачения подложных видеороликов и прочих материалов, которые стали появляться в интернете с 24 февраля.