Российские телеграм-каналы объявили «Войну с фейками» лжи о ситуации на Украине

За три дня спецоперации ВС РФ на Украине энтузиасты уже разоблачили больше 60 видео-фейков

В Сети начал работу сайт «Война с фейками. рф», посвященный разоблачению подложных видео-роликов, которыми пестрит Сеть с 24 февраля, с момента начала специальной военной операции ВС РФ на Украине.



Организаторы сайта заявляют, что они — владельцы и администраторы «нескольких неполитических телеграм-каналов».

«Мы не занимаемся политикой. Но мы считаем важным давать объективную информацию о происходящем на Украине и территориях Донбасса, поскольку видим признаки информационной войны, развернутой против России. Наша задача — сделать так, чтобы в инфопространстве были только объективные публикации, поскольку видеть, как бабушки снимают последние деньги из-за того, что какие-то политтехнологи вбросили информацию об отключении „Сбера“ от SWIFT, нам не хочется. Мы не хотим, чтобы из-за информационных войн простые люди чувствовали тревогу и панику», — обращаются администраторы к посетителям.

Напомним, спецоперация на Украине действительно привела к массовому появлению в интернете подложных видео о ситуации. Так, пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков на одном из первых брифингов предупреждал, что украинские националисты специально организуют взрывы и панику в городах, чтобы затем обвинить российских военнослужащих в уничтожении гражданского населения. Только сегодня,2 6 февраля, было распространено видео якобы с попаданием в жилую многоэтажку в Киеве российской ракеты. Как показал анализ траектории и мощности взрыва, в собственный дом попали, скорее всего, украинские операторы ПВО. Создатели сайта разоблачили уже более 60 фейковых видео.

В распространении фейковой информации был замечен и сам президент Украины Владимир Зеленский: утром 25 февраля он заявил, что весь гарнизон острова Змеиный доблестно погиб под обстрелом российского флота. По информации МО РФ, 82 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и были эвакуированы в Севастополь. Более того, как сообщили в Минобороны сегодня, по пути конвой со сдавшимися украинцами был атакован украинскими же ВМС!

«То, что на Украине работает настоящая машина по производству фейков, подтверждают даже иностранные СМИ. Так, в BBC вышло уже два расследования о фейках, связанных со спецоперацией. Большинство из них распространяется непосредственно украинскими и проукраинскими пабликами и каналами. Информация о ситуации поступает из разных источников, как официальных, так и нет. И на этом фоне немало тех, кто распространяет дезинформацию и вводит в заблуждение общественность. Мы объединились и создали этот сайт», — резюмируют администраторы «Войны с фейками».