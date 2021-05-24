На участке улицы Коммуны в Челябинске на две недели закроют движение

На месте подрядчик начнет реконструкцию теплотрассы

На участке улицы Коммуны на две недели ограничат движение транспорта. Об этом сообщает администрация города.

«С 08:00 25 мая будет прекращено движение транспорта между домами № 62 и № 66 по улице Коммуны. Ограничение связано с работами по реконструкции участка теплотрассы и продлится до 20:00 5 июня», — предупредили в мэрии.

Работы выполняет подрядная организация ООО «Интерполис».

Автомобилистов просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут движения с учетом ограничений.

Напомним, в Магнитогорске на две недели ограничат движение по одной стороне улицы Магнитной в связи с проведением ремонтных работ. В пресс-службе городской мэрии рассказали, как будет организовано движение.