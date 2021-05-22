В Магнитогорске на полмесяца перекроют движение по улице Магнитной

Но закрыта будет только северная сторона улицы

В Магнитогорске на две недели ограничат движение по одной стороне улицы Магнитной в связи с проведением ремонтных работ. В пресс-службе городской мэрии рассказали, как будет организовано движение.

«В связи с ремонтными работами будет закрыта северная сторона улицы Магнитной. Будет организовано двустороннее движение по южной стороне улицы на участке от шоссе Космонавтов до улицы Кирова. Перекрытие движения будет действовать на период с 00:00 24 мая по 24:00 6 июня 2021 года»,— уточнили в администрации Магнитогорска.

По данным пресс-службы мэрии, на дороге будут укладывать асфальтобетонное покрытие, поднимать и покрывать люки колодцев, отсыпать пазухи вдоль трамвая и проводить другие работы.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.