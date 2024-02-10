На участке трассы М-5 в Челябинской области затруднено движение

Автомобили стоят в Ашинском районе в сторону Уфы

Непогода стала причиной возникновения серьезной пробки на трассе М-5 в Ашинском районе 9 февраля. Движение затруднено и сегодня, 10 февраля. Автомобили стоят в сторону Уфы. Движение на Челябинск возобновилось, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

«Движение идет с 1593 километра на Челябинск, на Москву медленно. Осадки прекратились. Дорожное полотно обработано»,— уточнили в ведомстве.

По прогнозу, осадки в Аше и ряде других городов и районов сегодня возобновятся. В связи с этим инспекторы ГИБДД призвали автомобилистов отказаться от дальних поездок по федеральным трассам во избежание возникновения нештатных ситуаций.

Если же поездку не отложить, необходимо тщательно к ней подготовиться, взяв с собой теплые вещи, трос, лопату и запас топлива. Двигаться необходимо осторожно, строго соблюдая Правила дорожного движения. В случае ЧП обращаться к ближайшему экипажу ДПС или звонить по телефону 112.

Днем 9 февраля многокилометровая пробка из фур образовалась на трассе М-5 на участке под Миассом в сторону Уфы. На участке было организовано реверсивное движение.