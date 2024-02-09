На трассе под Миассом образовалась многокилометровая пробка из фур

Большегрузы парализовали движение в сторону Уфы

Сегодня, 9 февраля, в Челябинской области на трассе М-5 скопились десятки фур. Пробка под Миассом в сторону Уфы растянулась на несколько километров. Об этом ИА «Первое областное» сообщили читатели.







Фуры заняли обе полосы дороги под Миассом в сторону Уфы. Сейчас на трассе работают сотрудники Госавтоинспекции, которые организовали реверсивное движение, уточнил очевидец.





Участники группы во «ВКонтакте» «Трасса М-5 Уфа — Челябинск» также отметили, что дорога оказалась закрыта большегрузами. Один из подписчиков написал, что водителям легковушек приходится объезжать фуры по обочине.





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Напомним, по данным пресс-службы ФКУ Упрдор «Южный Урал», с 8 февраля с 23:50 ввели временное ограничение движения на участке федеральной трассы км 1548 — км 1779 автодороги М-5 «Урал», которое пока действует до 12:00 9 февраля. Речь идет об участке дороги от Аши до поворота на Миасс. Ограничения распространяются на пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовые транспортные средства, осуществляющие перевозку тяжеловесных грузов и крупногабаритных грузов, легковые такси.

