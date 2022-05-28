На участке трассы М-5 в Челябинской области из-за ремонта ввели реверсивное движение

Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрута

В Челябинской области на трассе М-5 от Чебаркуля в сторону Миасса из-за ремонта дороги введено реверсивное движение с 27 мая по 6 июня. Автомобилистов призвали учитывать изменения при планировании маршрута. Об этом сообщили 28 мая в управлении федеральных автомобильных дорог «Южный Урал».

«С 27 мая по 6 июня 2022 года на участке 1801 километр организовано реверсивное движение по одной полосе с установкой светофора. Движение на данном участке затруднено. Автомобилистам необходимо принять во внимание изменение схемы организации дорожного движения, следить за знаками и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, на данный момент ремонтные работы, а также работы по расширению дороги до четырех полос проходят на участке с 1780+500 километра по 1790+358 километр. Завершить капитальный ремонт участка трассы планируется осенью 2023 года.

По всем вопросам водители могут обратиться по телефонам диспетчерской службы управления 8 (351) 266-65-63 и +7 (982) 331-37-84 WhatsApp.