На участке автодороги Челябинск — Троицк на месяц ограничили движение

Рабочие приступили к устройству защитных слоев покрытия

На автодороге федерального значения А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан временно ограничат движение из-за ремонта. На участке с 53-го по 75-й километр в Еманжелинском, Коркинском и Еткульском районах стартовали дорожные работы, сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«В связи с проведением работ на данном участке вводится временное ограничение в виде организации реверсивного движения транспортных средств с 14 мая по 15 июня 2022 года», — говорится в сообщении.

Участок федеральной автодороги с 53-го по 75-й км восстановят за счет покрытия специальными профилактическими герметизирующими составами. Эту пропитку применяют для защиты от воздействия погоды, она замедляет разрушение покрытия дороги.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону: +7 (351) 266-65-63 и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).

Напомним, ранее на автодороге А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан ограничили движение транспорта. На участке с 32-го по 53-й километр в Еманжелинском, Коркинском и Еткульском районах стартовали ремонтные работы. До 20 сентября ввели ограничение движения транспортных средств по одной полосе проезда.