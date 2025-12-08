На уборку снега в Челябинске вышли 1600 дворников, полсотни рабочих и 182 машины

В регионе 8 декабря выпало 44% от месячной нормы осадков

В Челябинске 8 декабря после ночного снегопада чистят улицы, дороги, дворы и общественные пространства. Коммунальные службы города перешли на усиленный график. Основной объем работ на магистралях выполняется ночью, чтобы не мешать движению в часы пик. Днем техника и рабочие бригады сосредоточились на второстепенных улицах, внутриквартальных проездах, тротуарах и остановках общественного транспорта.

«После утреннего часа пик подрядчики вывели на улицы города 182 единицы техники и 507 рабочих. Перерыв в работе на основных магистралях в период с 6 до 9 утра сделан специально, чтобы не усложнять и без того непростую дорожную обстановку», — сообщили в городском комитете дорожного хозяйства.

По данным мэрии, на борьбу со снегом в Челябинске вышли 1600 дворников. Со вчерашнего вечера они расчищают улицы и дворы. На контроль также взяли уборку снега у контейнерных площадок.

В уборке задействована новая техника, которая в течение нескольких лет поступает в муниципалитеты по поручению губернатора Алексея Текслера.

Снегопад, вызванный волновым циклоном, принес в северные районы области до 10 миллиметров осадков (44% от месячной нормы). В Челябинске сформировался снежный покров высотой от 0,5 до 4 сантиметров.

Горожан просят сообщать о неубранных дворах в управляющие компании, районные администрации или в управление жилищно-коммунального хозяйства.

Снег продолжает идти, а значит, его уборка продолжается.