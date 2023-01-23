На Тургояке в рамках трейлового забега волонтеры собрали тысячу литров мусора

Lake Ice Race 2023 завершил всероссийскую акцию «Вода России»

Накануне в Челябинской области в третий раз прошел трейловый забег Lake Ice Race 2023. На берегу Тургояка собрались более 200 участников со всей области. Спортивный праздник приурочили к всероссийской акции «Вода России» и провели субботник, рассказали в пресс-службе Минэкологии региона.

На финише каждый получил медаль и фирменную шапку участника. Все желающие окунулись в купель и посетили походную баню.

Активисты собрали десять 120-литровых мешков мусора.

Напомним, ранее в Челябинской области стартовали посткрещенские субботники. Волонтеры устроили уборки возле купелей.