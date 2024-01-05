На центральной площади Миасса открыл свои двери дом Деда Мороза

Новогодний волшебник ждет гостей до конца января

В Миассе в новогодние каникулы вновь открыл свои двери дом Деда Мороза. Резиденция сказочного волшебника располагается на центральной площади перед администрацией. Вместе с внучкой Снегурочкой Дед Мороз ждет детей и взрослых в праздничные дни до самого Рождества.

«Все ребята могут прийти в наш со Снегурочкой красивый домик у новогодней елки, рассказать стихи, спеть песни, а мы в благодарность обязательно подарим нашим гостям сладкий подарок», — говорит Дедушка.

Для Миасса сказочный дом стал красивой традицией. Так, местная жительница Светлана с семьей приходит навестить Снегурочку и Дедушку Мороза уже третий год подряд.

Заглядывают за ощущением праздника и гости города. Например, в этом году к новогоднему Дедушке с внучкой заглянули жительницы Учалов Ильгиза с маленькой дочкой.

Сказочные персонажи встречают детей до 7 января с четырех до восьми часов вечера. После окончания каникул Дедушка Мороз и Снегурочка будут ждать своих юных друзей по выходным — 13-го 14-го, 20-го и 21-го, 27-го и 28 января — в то же время, с четырех до восьми.

Напомним, дом Деда Мороза «Восточный экспресс» — это специальный проект медиахолдинга «Первый областной». В Челябинске также работает дом Деда Мороза ОТВ. Там новогодний волшебник принимает гостей и даже выполняет поручения президента России.