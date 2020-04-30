На центральном проспекте Челябинска начали высаживать яблони

Деревья и кустарники появятся на разделительной полосе.

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В Челябинске приступили к реализации проекта по озеленению центральной улицы. На проспекте Ленина разделительную полосу украсят яблони и кустарники. Благоустройство коснется участка от ЮуРГУ до памятника Курчатову.

«Всего будет посажено 124 дерева, 6 тысяч кустов кизильника и уложено полгектара рулонного газона», — сообщил замглавы по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

Как отметил главный архитектор Челябинска, яблони обладают хорошей приживаемостью даже в экстримальных условиях. Более того, центральный проспект города ранее уже украшали эти деревья.

Первые саженцы уже начали занимать свои места. Вскоре центр Челябинска будет радовать горожан весной пышным цветением, а летом яркой зеленью.



Также новые деревья начали высаживать на площади Ярославского перед театром оперы и балета. Здесь появятся 20 яблонь, 25 лип и 1 400 кустарников, которые создадут живую изгородь. По условиям контракта, подрядчик будет ухаживать за ними весь сезон.

