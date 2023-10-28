На трассе в Челябинской области ввели ограничение движения из‑за непогоды

Рассказываем, где и для кого закрыта дорога

Из-за бушующей в Челябинской области непогоды на участке трассы М-5 сегодня, 28 октября, ввели ограничение движения для транспорта. Как сообщили в ФКУ Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал», дорога будет закрыта до утра 29 октября для пассажирских автобусов, маршруток, такси и большегрузов.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями с 21:00 часов 28 октября до 9:00 29 октября вводится временное ограничение движения на участке с 1548 км (граница с Республикой Башкортостан) по 1796 км (развязка на Чебаркуль)», — уточнили в учреждении.

Ограничение может быть продлено в зависимости от погоды.

Водителям рекомендовали по возможности отказаться от поездок по федеральным трассам в эти выходные.

Узнать о состоянии дороги, а также сообщить о нештатной ситуации можно по телефонам диспетчерской службы управления: 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 (982) 331-37-84 (Telegram).

Напомним, в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение на 29 октября. В регионе прогнозируют снегопады, снег с дождем и гололед.