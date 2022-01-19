На трассе в Челябинской области большегрузы собрались в пробку из‑за гололеда

Фуры не могут подняться в гору в районе Кропачево

В Челябинской области на участке федеральной трассы М-5 «Урал» водители жалуются на гололед. В социальных сетях и чатах автомобилистов они рассказывают о ситуации на дороге в среду, 19 декабря. Так, пробка наблюдается на участке Ишимбаево — Кропачево — Сим. Большегрузы не могут подняться в горы, и фуры собирают за собой скопление автомобилей. В управлении автомобильными дорогами федерального значения «Южный Урал» прокомментировали ситуацию и пояснили, сколько техники работает на трассе.

В горно-заводской части Южного Урала сегодня идет небольшой снег, а температура воздуха составляет от −4 до −8°С. На некоторых участках образовался гололед. Водители рассказывают о скоплении большегрузных автомобилей в районе Сима, но легковые автомобили объезжают пробку по встречной полосе.

«До Сима 30 км ползем, фуры медленно едут в гору, гололед. Уже как минут 30 стоим», — написал один из водителей о ситуации на участке федеральной дороги.

По данным управления федеральными автомобильными дорогами «Южный Урал», затруднения движения были зафиксированы на участке Ишимбаево — Кропачево — Сим.

«На очистке трассы работает 12 комбинированных машин, 10 МТЗ, 5 погрузчиков и 1 автогрейдер. Идет обработка противогололедными материалами», — пояснили в управлении.

Между тем сегодня южноуральцев весь день ожидает теплая, но ветреная погода. А ночью возможно образование тумана в низинах.