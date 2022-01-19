В Челябинской области пройдет небольшой снег

Погода в регионе будет теплой, но ветреной

Сегодня, 19 января, в Челябинской области прогнозируют теплую, но ветреную погоду. В отдельных районах региона пройдет небольшой снег, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.



Этим утром температура воздуха составит около −12 °C, в низинах будет чуть прохладнее — до −15 °C. Днем потеплеет до −3, −8 °C. Переменная облачность, в горах местами ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинске утром столбики термометров покажут около −10 °C, днем воздух прогреется до −4, −6 °C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.