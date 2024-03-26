На трассе под Миассом ввели реверсивное движение транспорта

Это связано с укладкой водопропускной трубы

Сегодня, 26 марта, в Челябинской области на трассе под Миассом ввели реверсивное движение транспорта. На ремонтируемом участке дороги М-5 «Урал» км 1780 — км 1790 занимаются укладкой водопропускной трубы, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.



«С 26 марта 2024 года планируется введение реверсивного движения на участке км 1790+000 — км 1790-100 трассы», — уточнили в пресс-службе.

Реверсивное движение транспорта ввели на срок от 10 до 14 дней. Водителям рекомендовали учитывать это при планировании маршрута.

Напомним также, что в Ашинском районе еженедельно проводят буровзрывные работы для строительства дороги. 28 марта с 9 до 14 часов закроют движение транспорта на участке с 1565 по 1576 километр трассы М-5.