Движение по трассе М‑5 закроют на полдня в Челябинской области 28 марта

Для легковых авто предусмотрен объезд

В четверг, 28 марта, в Ашинском районе Челябинской области на несколько часов перекроют движение по участку трассы М-5. Как сообщили в управлении федеральных дорог «Южный Урал», там продолжают буровзрывные работы в рамках расширения трассы.

С 9 часов утра до 14:00 движение будет закрыто на участке с 1565 по 1576 километр. Для легковых автомобилей предусмотрен объезд по автодороге Аша — Миньяр — Сим. Большегрузам и автобусам придется пережидать ограничения.

«До 1 октября 2024 года перекрытие дорожного движения в Ашинском районе будет производиться либо во вторник, либо в четверг еженедельно, в зависимости от погодных условий»,— напомнили в управлении.

Узнать о состоянии проезда автомобилисты могут по телефонам 8 (351) 266-65-63 и +7 (982) 331-37-84 (Telegram).