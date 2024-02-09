Движение машин под Миассом парализовали спящие водители фур

На месте работают дорожники и сотрудники Госавтоинспекции

Сотрудники Госавтоинспекции и дорожники разбираются с ситуацией, которая возникла на трассе М-5 под Миассом — там образовалась многокилометровая пробка из большегрузов. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», затор образовался в том числе из-за спящих водителей фур.







Фото: читатель ИА «Первое областное»



В пресс-службе уточнили, что большегрузы парализовали движение 8 и 9 февраля сразу на нескольких сложнейших участках в горнозаводской зоне. Несколько дальнобойщиков выехали на полосу встречного движения во время снегопада, сделав невозможной работу снегоуборочных машин и обработку трассы.





«Утром 9 февраля, в период самого напряженного трафика, ситуация повторилась: заторы созданы сразу на нескольких участках самими водителями большегрузов. В ситуации вынуждены разбираться и дорожники, и сотрудники Госавтоинспекции, страдают сотни пользователей дорог. Кроме того, образовался затор из спящих водителей: четыре фуры решили „отдохнуть“ прямо на трассе, не задумываясь о том, что за ними — километровая пробка», — рассказали в пресс-службе.





Фото: Екатерина Пудовкина, vk.com, «Трасса М-5 Уфа — Челябинск»



Напомним, сегодня читатели ИА «Первое областное» сообщили о многокилометровой пробке на трассе М-5 в сторону Уфы. Фуры заняли обе полосы дороги под Миассом. Сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение.





Фото: vk. com, «Трасса М-5 Уфа — Челябинск»



Помимо этого, на участке федеральной трассы км 1548 — км 1779 автодороги М-5 «Урал» продлили ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузовых машин и легковых такси.





Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал»

